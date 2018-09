EL-SEN ZAMLARI VE KIB-TEK’E YATIRIM YAPILMAMASINI PROTESTO ETMEK İÇİN GREVDE…

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için bugün tam gün uyarı grevi yapıyor.

07.30’da başlayan ve KIB-TEK’in bütün şubelerinde uygulanan grev, saat 17.00’ye kadar sürecek.

Grevdeki EL-SEN üyeleri saat 10.00’da KIB-TEK merkezinde toplanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenledi ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yaptı.

Grevin gerekçeleri “zamları protesto etmek, yeni yatırım yapılarak yeterli oranda santral alınması ve AKSA’ya teslim edilen toplumu AKSA’nın elinden kurtarmak, devletin, belediyelerin ve diğer borçlulardan KIB-TEK alacaklarının bir an önce tahsil edilmesi” olarak açıklandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde “Zamlara Hayır”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Vardık var olacağız” sloganları eşliğinde yürüyen Elektrik Kurumu çalışanlarına eylemde Sendikal Platform da destek veriyor.

“KIB-TEK’in Sağılmasına İzin Vermeyeceğiz”, “Cereyan Teper Dikkat”, “Toplumu AKSA’ya teslim etmeyeceğiz”, “Toplumsal Direniş İçin El-Sen burada AKSA nerede” pankartları taşınan eylemde TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç birer konuşma yaptı, ardından El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif hazırlanan basın açıklamasını okudu.

BIÇAKLI: “MAAŞLAR DA SÜREKLİ DEĞER KAYBEDİYOR, MAAŞLARA ZAM YOK MU”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı Sendikal Platform adına yaptığı konuşmada, hükümet edenlerin TL’nin değer kaybetmesini sebep göstererek her şeye zam yaptığını kaydetti ve “E a canım maaşlar da sürekli değer kaybediyor, maaşlara zam yok mu?” diye sordu.

Hükümet yetkililerinin sürekli “fedakarlık yapın” dediğini , şu an özellikle dar gelirli ve özel sektör çalışanlarının zaten fedakarlık yaptığını kaydeden Bıçaklı, devlet yetkililerine “17 bin TL maaş alan sizler ne kadar fedakarlık yaptınız?” sorusuyla seslendi.

2018 yılında siyasi partilere 11 milyon TL katkı verildiğini savunan Bıçaklı, bundan ne kadar fedakarlık yapıldığı sorusunu da yöneltti.

“YAPAMAZSINIZ, TOPLUM BAŞKA ZAM KALDIRAMAZ”

Otomatik olarak akaryakıt ve enerjiye sürekli zam yapıldığını dile getiren Bıçaklı, halkın artık yaşamını sürdüremez hale geldiğini, yetkililerin “elektriğe bir daha zam yapmak zorundayız” demeye başladığını hatırlattı ve “Yoktur böyle bir şey, yapamazsınız, toplum başka zam kaldıramaz” diye konuştu.

“Bu ülkenin başında bir AKSA belası var. AKSA’ya neden teslim oldunuz?” diye konuşan Bıçaklı, AKSA’ya Ocak ayında 18 milyon, geçen ay ise 55 milyon TL ödeme yapıldığını ileri sürdü. Bıçaklı, bu yükselişin sebebinin AKSA’nın da döviz ile alım yapması olarak açıklandığını savundu ve AKSA’ya yapılan kira ödemelerinde döviz kurunun neden sabitlenmediğini sordu.

Yeni santraller alınması ve AKSA’ya daha fazla bağımlı olunmaması gerektiğini vurgulayan Bıçaklı, bunu engelleyen biri olup olmadığını sorarak, varsa bunun hakla açıklanmasını istedi.

ÖZKIRAÇ: “AKSA’YI BAŞIMIZA BELA EDENLERE DURUN DEMEK İÇİN BURADAYIZ”

El Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç da “AKSA’yı başımıza bela edenlere durun demek için buradayız” diye konuştu ve üreten bir kesim olduklarını, üreteceklerini, ama aynı zamanda direneceklerini söyledi.

Dün ilgili bakanın yatırımlarla ilgili çalışmak üzere bir yatırım komitesi kurulduğunu söylediğini ve dün Başbakanlık’ta olduğunu, böyle bir şey olmadığını öğrendiğini savunan Özkıraç, böyle bir komite kurulmuş olsaydı o komitede El-Sen’in de olması gerektiğini iddia etti.

“YA SESİMİZE KULAK VERECEKLER YA DA DÜNYAYI BAŞLARINA YIKACAĞIZ”

Özkıraç, “Bu daha başlangıç, ya El-Sen’in, bu toplumun ezilen, sömürülen kesiminin sesine kulak verecekler, ya da dünyayı başlarına yıkacağız. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok ama bu beylerin ve sermaye kesiminin o kadar çok kaybedecek şeyi var ki… Şimdi bu kesimin gözünü diktiği şey El-Sen’in eylem sebebi” diye konuştu.

“Top Ankara’da” diyen yetkililer olduğunu iddia eden Özkıraç, bu mücadeleyi “Anadolu’nun ezilen halkıyla” birlikte verdiklerini, onlarda da bu sorunların olduğunu savundu ve dertlerinin Ankara’yla ve “dayatma paketleriyle” olduğunu söyledi.

KAŞİF: “ZAMDAN BAŞKA ALINABİLECEK ÖNLEMLER DE VAR”

Konuşmaların ardından El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Temmuz ayında elektrik tarifelerine yüzde 30’a varan zam yapıldığı, yine elektrik fiyatlarının zamlanmasının konuşulduğu kaydedilen açıklamada, halkın artık bu zamları kaldıracak gücü kalmadığı ifade edildi ve zamdan başka alınabilecek önlemlerin de olduğunu belirtildi.

KIB-TEK’e yapılması gereken santral yatırımlarının sürekli olarak bakan tarafından ertelendiği ileri sürülen açıklamada, bunun arz güvenliğinin tehlikeye sokacağı ve Kıbrıs Türk halkını AKSA’ya mahkûm edeceği uyarısında bulunuldu.

“HALK FAKİRLEŞİRKEN AKSA KÂRINI YÜZDE 100 ARTIRDI”

Açıklamada, “Bu da halkımızın daha pahalı elektrik tüketmesi sonucunu doğuracaktır. Ülkemizin yaşadığı bu ekonomik krizde halkımız fakirleşirken, AKSA şirketi ise, dövizin yükselmesinden dolayı kârını yüzde 100 artırmıştır. Hükümetin derhal AKSA ile masaya oturup, sözleşmede bulunan dolar karşılığı kira bedelini makul seviyede sabitleyerek, maliyetlerin düşmesini sağlamalıdır” denildi.

“BUGÜNKÜ EYLEM BİR BAŞLANGIÇ”

Bugünkü eylemin bir başlangıç olduğu ifade edilen açıklamada, “Eğer burada söylediklerimiz dikkate alınmayıp çözüm üretilmezse, bundan sonra ki tepkimiz daha ağır olacak ve bunun da sorumlusu KIB-TEK çalışanları değil, ülkeyi yönetenler olacaktır” ifadeleri yer aldı.

EL-SEN’İN ÖNERİLERİ…

Açıklamada El-Sen’in önerileri şöyle sıralandı.

“1-Bütün toplumdan fedakârlık istenirken, AKSA bu krizden faydalanarak kâr oranını ikiye katlamıştır. Hükümet derhal AKSA ile masaya oturup, dolar karşılığı ile yapılan kira bedel kuru sabitlenmelidir.

2-Elektrik faturalarında ki KDV oranını düzenleyerek, tüketimde indirim sağlanmalıdır.

3-Zamların tek çözüm olmadığı, bunun yanında adaletli bir vergi sistemi uygulanmadığı taktirde halkımız bu zamlar altında ezilmeye devam edecektir. Bu duruma son vermek siz siyasilerin sorumluluğundadır.



4- Ekonomi ve Enerji Bakanı ısrarla santral yatırımını ertelemeye devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk halkını yine AKSA’ya mahkûm edecek ve daha pahalı elektrik tüketmesine neden olacaktır. Yatırımların yapılması sonucunda hem kullanılmakta olan pahalı yakıttan, hem de AKSA’dan kaynaklanan yüksek faturalarda indirime neden olacak ve daha ucuz enerji kullanımı sağlanacaktır.



5-Devlet, devlete bağlı kurumlar ve Belediyelerin Kıb-Tek’e olan borçları bir an önce ödenmeli ve yapılması gereken zamlar da bu yolla durdurulmalıdır. Kumarhanelere verilen teşvikler ise bir an önce iptal edilmelidir.”