Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Emekliler Günü ve Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Mustafa Tolga’nın verdiği bilgiye göre, etkinlik programı yarın başlayacak.

Emekliler Günü ve Emekliler Haftası etkinlikleri yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısı ile başlayacak. Cuma namazından önce Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aramızdan ayrılan emekliler için saat 12.00’de Arabahmet Camii’nde mevlit okutulacak.

Emekliler Haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında gelen ve giden gönderilere Posta Dairesi Müdürlüğü’nce kaşe vurulacak.

Etkinlikler kapsamında 29 Haziran Cumartesi saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapılacak. Ardından program şöyle devam edecek:

“Aynı gün saat 10.30’da Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ziyaret edilecek, çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve Dr. Küçük’ün Türk toplumuna hizmetleri anlatılacak.

Saat 11.00’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri ziyaret edilecek, çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesindeki hizmetleri anlatılacak.”

29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ise her dernek kendi yaşlı ve hasta üyelerini ziyaret edecek.