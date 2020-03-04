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Emekliye ayrılan personel için tören düzenlendi

Emekliye ayrılan personel için tören düzenlendi
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Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Hava Trafik Şube Amirliği, Meydan Haberleşme Amirliği, Meydan İşletme Amirliği, Teknik İşler Şube Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliğinden emekliye ayrılan personel için bugün Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Binası’nda tören düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, törende yaptığı konuşmada, Sivil Havacılık Dairesinin tüm birimlerinde uzun yıllar hizmet veren ve daha sonra emekliye ayrılan personele, sivil havacılığa yaptıkları katkı ve verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti.

Yapılan kısa konuşmaların ardından toplam 36 emekli personele plaketleri takdim edildi. Hayatta olmayan personelin plaketlerini ise yakın aile bireyleri aldı.

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