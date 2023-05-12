Engelli vatandaşlar için askerlik uygulaması ve ant içme töreni düzenlendi

Gazimağusa Gülseren Kışlasında, engelli vatandaşlar için temsili askerlik uygulaması ve ant içme töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bazı bakanlar da katıldı.

Tören 4’üncü Piyade Alayı Sancağının tören alanına getirilmesiyle başladı, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, KKTC’nin vatan olmasında katkıları bulunan Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Albay Rıza Vuruşkan, Yüzbaşı Cengiz Topel, Kışlaya ismi verilen Kıdemli Üstçavuş Kadir Gülseren ve Mehmetçik, Mücahit ve Mücahideler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, engelli vatandaşlar adına Mehmet Geçit mini bir konser verdi, Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri dans gösterisi sundu. Törende temsili terhis belgeleri de protokol tarafından engelli vatandaşlara takdim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlar için düzenlenen ant içme töreninin çok anlamlı olduğunu ve yemin törenine şahit olmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkın bu topraklarda barış, güvenlik ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için mücahitlik yapabilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisinde olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşları diğerlerinden ayrı tutmanın söz konusu olmadığını da belirten Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız ve hür bir Türk devleti olarak varlığının devamı için engelli vatandaşlarının katkısının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Tatar, engellerin engel olmaması gerektiğini, düşüncelerdeki engelleri aşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta toplumlar arası çatışmalarda, Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA’ya karşı engelliler de dahil tek yürek olarak mücadele verildiğini vurgulayan Tatar, Doğu Akdeniz’de Türk devleti olarak KKTC’nin ilelebet yaşatılması için tek yürek olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

-Topaloğlu

GKK Komutanı Topaloğlu da konuşmasında vatan hizmetinin her Kıbrıs Türkünün görev ve hakkı olduğunu, askerlik görevinin Türk ulusu için bir onur meselesi olduğunu ifade etti.

Burada bulunmalarının nedeninin engelli vatandaşların bu hak ve görevlerini, ataları gibi yerine getirmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, Güvenlik Kuvvetlerine, sizlere ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Engellilerin törene katılımının, engel gibi görünen kısıtlamaların birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Bizlere bir kez daha göstermişlerdir ki, engel bedende değil bunu idrak edemeyen düşüncededir. Düşüncede olan engellerin kaldırılması önceliğimiz olmalıdır” dedi. Topaloğlu annelerin yaklaşan anneler gününü de kutladı.

-Engelli vatandaşlar adına konuşma

Engelli vatandaşlar adına Abdülsamet Kazan yaptığı konuşmada, bir gün asker olmanın gurunun yaşatılmasından dolayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına minnetlerini sundu.

Kazan, askerlik yeminine bağlı kalacaklarını, bundan kimsenin kuşku duymaması gerektiğini belirtti.

Engelli vatandaşlar adına Sevgi Sair Göktaş da “Anlat bana anne” isimli şiiri okudu.

Mücahitler Marşının okunmasının ardından yapılan tören geçişi ile tören sona erdi.