“Engelli vatandaşlarımızın toplumun her alanında eşit haklara sahip olabilmesi en büyük arzumuz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Engellileri Koruma, Rehabilite İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını, tasarının yürürlüğe girmesiyle ilgili sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Hak-Sen Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, yazılı açıklamasında kamuya istihdam edilen engellilerin barem eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için birçok girişim yaptıklarını, böyle bir yasal düzenlemenin beklendiğini kaydetti.

Engellileri Koruma, Rehabilite İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi için dün Cumhuriyet Meclisi’nde karar alındığını anımsatan Murat Göçer, “Engelli vatandaşlarımızın toplumun her alanında eşit haklara sahip olabilmeleri en büyük arzumuzdur. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm siyasilerimize ve katkı koyan herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.