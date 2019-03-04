Erdal Özirfanoğlu: “Ketojenik diyetten uzak durun!”

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL HABER-MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Her geçen gün sağlıklı yaşama biraz daha yaklaştığımız şu günlerde sizler için Diyetisyen Erdal Özirfanoğlu, ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Best Model olarak geçmişte karşımıza çıkan Erdal Özirfanoğlu’nu KIBRIS GENÇ TV’de ağırladık. O artık çiçeği burnunda bir diyetisyen, farklı güzel bir o kadar da özel bir konseptle yeni bir sen yarat’ma yolunda…

Sağlıklı beslenmenin yanında spor danışmanları ile birlikte, bir spor programı çıkartılması gerektiğini vurgulayan Özirfanoğlu; “Diyeti tek bir beslenme şekline dayandırmaya karşı bir görüşteyim” diyor.

Kendisine sorduğumuz soruları, üstün bilgisi ve tecrübesiyle cevapladı. Sağlıklı beslenme konusunda, yaza az bir süre kalmışken, kilo vermek isteyenlere önerebileceği püf noktaları, özellikle kendisinin yıllarca nasıl formunu koruduğunu sorduk. Keyifli sohbet ettiğimiz röportajımızda sorduğumuz bazı soruları sizler için derledik…

“Hızlıca kilo vermek amacıyla şok diyetleri uygulamasınlar”

Yazın yaklaşmasıyla diyet konuları çok daha gündemde oluyor. Yaza az bir süre kalmışken, kilo vermek isteyenlere önerebileceğiniz püf noktalar var mı?

Kilo vermek isteyenlere tavsiyem yaza az kaldı diye kendilerine hızlıca kilo vermek amacıyla şok diyetler uygulamaya çalışmamaları yönündedir. ( Ör: Ketojenik diyet ) Buna karşın sağlıklı beslenmeyi bir rutin haline getirmeyi öneriyorum.

“Verilen kilolar hızlıca geri alınır”

Nedir bu Ketojenik diyet? İyi bir şey değil demek…

Evet iyi bir şey değil savunmuyorum bu diyeti. Yani söyle ki ketojenik diyette karbonhidrat 20 gramı geçmemesi hedeflenir ve ekmek makarna pilav bulgur neredeyse tamamen kısıtlanalar. Bu da vücudumuzda evet bir şoka neden olur fakat bu diyetin sürdürebilirliği yoktur. Vücut kendini korumaya alır ve bu diyeti bırakıp normal beslenmeye başlayınca verilen kilolar geri alınır. Ben daha ziyade sağlıklı beslenme yararlı yağ asitleri kaliteli proteinler ve kompleks karbonhidratları öneriyorum

“Yararlı yağ asitleri, kompleks karbonhidratlar ve glisemik indeksi düşük yiyeceklerin diyette faydası büyüktür”

Diyet denildiğinde ‘’aç kalacağım’’ ya da ‘’hep meyve, sebze, yeşillik tüketeceğim’’ algısı oluşuyor bununla ilgili ne söylemek istersin?

Evet genel olarak böyle bir algı vardır. Fakat araştırmalara bakılırsa aç kalmamıza neden olan diyetlerin sürekliliği olmadığından ötürü verilen kiloları hızla geri alındığını görüyoruz. Meyve sebze yeşillik tabii ki tüketilecektir fakat bunun yanı sıra yararlı yağ asitleri, kompleks karbonhidratlar ve glisemik indeksi düşük yiyeceklerin diyette faydası büyüktür.

“ Uzman kişilerden faydalansınlar”

Diyet konularında çok fazla bir bilgi kirliliği var. İnsanlar internetten gördükleri sağlıksız ve şok diyetleri uygulayabiliyorlar. En çok yapılan hatalar nelerdir?

En çok yapılan hatalar şok diyeti uyguladığımız zaman vücudumuzu genel olarak ihtiyacı olan bir şeyleri fazlaca alıp diğerlerinden mahrum bırakıyoruz. Mesela ketojenik diyette karbonhidrat sınırlandırıldığı zaman vücut iyi halden çıkıyor gerekli enerjiyi bulamıyor ve günlük aktivitelerini bile yerine getiremez hale geliyor bu da bizim arzuladığımız bir durum değildir. İnternetten gördükleri diyetleri uygulamak yerine bu konuda uzman kişilerden faydalanmaları gerektiği kanaatindeyim.

“Yararlı yağ asitlerini vücudumuzdan eksik etmeyin”

Sağlıklı beslenmek için sunacağınız en basit ve etkili öneriler nelerdir?

Sağlıklı beslenmek için önerim; faydalı, glisemik indeksi düşük kompleks karbonhidratlardan korkmayın. Yararlı yağ asitlerini vücudumuzdan eksik etmeyin. Basit şeker gazozlu içecekler ve unlu mamullerini sınırlayın. Mutlaka 2,5 litrenin altında su içmemeye özen gösterin.

“Bol su, alkol yok, spor ve sağlıklı besleniyorum”

Ülkemizin ayni zamanda Best modellerindensiniz, hep formdasınız. Sizin sırrınız nedir? Nasıl besleniyorsunuz. Nasıl formda kalıyorsunuz?

Formumu korumak için genellikle bol su içmeye özen gösteriyorum, alkolü pek sık kullanmamaya özen gösteriyorum. Yıllardır spor yapıyorum ve bunu hiç bırakmadı, formumu korumamda diyetle birlikte sporun büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.

“Diyeti tek bir beslenme şekline dayandırmaya karşı bir görüşteyim”

Popüler diyetler, protein ağırlıklı beslenme veya tamamen sıvı tüketimine dayanan diyetler için ne düşünüyorsun? Sağlıklı bir yaşam için ne kadar doğru?

Ben genel olarak diyeti tek bir beslenme şekline dayandırmaya karşı bir görüşteyim çünkü vücudun tüm besinlere ihtiyacı vardır fakat bu besinlerin miktarı verildikleri zaman ve planlaması önemlidir.

Örneğin karbonhidratı vücudumuza hiç vermeyip yüksek protein ile bu açığı kapatamayız. Bu şekilde beslenme sonucu vücut bunu bir yokluk tehdidi olarak algılar ve doğası gereği kendini koruma altına alır. Bu da daha fazla yağ depolamaya neden olur ki amacımızdan sapmış oluruz.

“ Önlerine her zaman ulaşılabilir adım adım gidilebilecek bir hedef koysunlar”

Diyette en önemli şey motivasyon olsa gerek... Bu konuda danışanlarınla neler yaşıyorsunuz?

Danışanlarıma benim önerdiğim şey kendilerine her zaman ulaşılabilir adım adım gidilebilecek bir hedef koymalarıdır. Hedeflerine ulaştıkça moral motivasyonları artacak ve aynada gördükleri değişim sayesinde diyetlerine daha iyi odaklanacaklarına inanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:56