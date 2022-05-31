Erdemli, Yıldırım ve Lefke’de yangın

Erdemli, Yıldırım ve Lefke’de dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli’de, ağıllar bölgesinde dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sonucu Şerife Birşen’e ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4 bin metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan Öncüler’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yandı. Yangın, bölge halkı tarafından söndürüldü.

-Arpa ve 8 adet okaliptus ağacı yandı

Yıldırım’da dün saat 13.30 sıralarında Bahçeler bölgesinde meydana gelen yangın sonucu Taşkın Öztemiz'e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı zarar gördüç. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Akülü çocuk arabası, şarjda bulunduğu sırada yangına neden oldu

Lefke’de dün saat 04.00 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Ruhsar Taşar’a ait evin yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yandı. Evin tüm odaları ise dumandan islendi.