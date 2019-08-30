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Erdoğan: "Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz "

Erdoğan: "Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz "

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Türk milletinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu belirtti. Erdoğan mesajında, “İstiklal Harbi’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad ederim” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir.” ifadesini kullandı

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