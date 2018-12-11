Erhürman: "Başbakanlık ve elçilik arasındaki çalışmalar devam ediyor"

Bütçeyle ilgili söz alan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, hükümetin “düzgün iş yapmasını” istedi.



Aralık ayında gündeme gelen bütçelerin hükümetin bir yıllık icraatlarının geneli olduğunu dile getiren Arıklı, sekiz günlük maratonun hükümet ve muhalefetin sınavı olacağını kaydetti.



Bütçe açığının kabul edilecek bir rakam olmadığını söyleyen Arıklı, bu rakamlarla ek bütçe isteneceğinin görüldüğünü belirtti.



Arıklı, hükümetlerin ekonomik protokollere ilişkin üzerlerine düşeni yapmadığını, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin artık karşılıksız para vermeyeceğini savunarak, Ekonomik Protokol’ün hangi noktada olduğunu sordu.



Arıklı, hükümetin Türkiye’den paranın gelmemesi sebebi olarak değişen sistemi gösterdiğini ancak bunun gerçekçi olmadığını iddia etti.



Su isale hatlarının yenilenmesi ve değişmesi gerektiğini belirten Arıklı, gereken maddi kaynağın su protokolüne uygun hareket edilerek iş yapılmasıyla sağlanabileceğini kaydetti.



Asgari ücret ve döviz kurlarını karşılaştıran Arıklı, yüzde 50’nin üzerinde fakirleşmenin söz konusu olduğunu söyledi.



Arıklı, Fiyat İstikrar Fonu’nun bütçe içinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtti.



Ek mesai sorununun çözülmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, bazı devlet kurumlarında ihtiyaç duyulan kadroların doldurulması ile sorunun aşılabileceğini ayrıca bakanlıklar arası eleman aktarmanın yasal hale getirilebileceğini söyledi. Arıklı, ek mesai rakamlarının bu şekilde azaltılabileceğini belirtti.



Arıklı, dövizdeki düşüşe rağmen elektrik ve akaryakıt fiyatlarında bir ucuzlama olmadığını söyledi.



BRT Yasası’na da değinen Arıklı, yasanın yıllardır geçmediğini kurumda 25 yıl çalışıp kadro alamayan personel bulunduğunu söyleyerek, yasanın ne zaman geçirileceğini sordu.



Arıklı, polis ve devlet memurlarının çalışma saatlerini karşılaştırarak, arada 30 bin saat fark bulunduğunu kaydetti ve polislerin sıkıntılarının giderilmesine yönelik tedbir alınmasını istedi.



ERHÜRMAN



Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın konuşmasını yanıtlayarak, Ombudsman’ın yasa gücünde kararnamelerle ilgili açıklamasının kişisel görüşü olduğunu, ortada Ombudsman raporu bulunmadığını söyledi.



Erhürman, Tatar’ın CTP MYK’sı ve Parti Meclisi üzerinden konuşmalarının siyasetin düzeyini aşağı çektiğini, CTP’nin içine, Türkiye ile ilişkilere, hükümetteki siyasi partilerin arasındaki ilişkilere nifak sokulmaya çalışıldığını söyledi.



İSTİHDAM RAKAMLARI



Tatar’ın çok sayıda geçici işçi istihdam edildiğini söylediğini kaydeden Erhürman, 1 Aralık 2018 itibariyle Güvenlik Kuvveleri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı hariç 355 kadrolu, 40 sözleşmeli, 10 geçici işçi istihdam edildiğini, 2017’de ise 168 kadrolu, 69 sözleşmeli, 148 geçici işçi istihdam edildiğini belirtti.



Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini, herhangi bir atışma içine girmediklerini söyleyen Başbakan Erhürman, “reform yapılmadığından protokolden aktarılması gereken paranın aktarılmadığının” söylendiğini belirterek bu tartışmanın doğru olmadığını belirtti.



Erhürman, “Rakamlar ortadayken gerçeklere sadık olmalıyız” dedi.



Başbakanlık ve elçilik arasında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Erhürman, bu çalışmaların neticelenmesi adına gerekenlerin yapıldığını kaydetti.



Hükümeti kimin yönettiğine ilişkin farklı iddialarda bulunulduğunu söyleyen Erhürman, umudu ve beklentisinin gerçek rakamlarla gerçeklerin konuşulması, çözümler üretilmesi olduğunu, bütçe görüşmelerinin ancak bu şekilde anlamlı olacağını belirtti.



Başbakan Tufan Erhürman, verimli bir bütçe dönemi dileğinde bulundu.



ATUN



UBP milletvekili Sunat Atun, kimsenin hükümet ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya veya nifak sokmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.



Başbakan’ın Başbakanlık’taki heyetle elçilikteki heyetin ekonomik programı görüştüğünü açıkladığını söyleyen Atun, hükümet oldukları dönemde protokollerin hazırlanma süreçlerini anlattı.



Atun, “Kendi siyasetleri ile CTP olgularıyla çelişen bir tabloyu tasvir ettiler. İçinde bulundukları siyasi çöküşün göstergesidir” dedi.



Bütçe açığının büyüklüğüne işaret eden Atun, tarihi bir açık yaşandığını söyleyerek, açıkların nasıl kapatılacağını sordu.



Atun, 2009 yılında yaşanan ekonomik sorunlara değinerek, hükümete geldikleri dönemde yaptıkları uygulamaları anlattı.



REFORM İHTİYACI



Bugün ortadaki tablonun 2009 öncesiyle benzerlikler taşıdığını söyleyen Atun, reform ihtiyacının kendini tekrarladığını belirtti.



Yapısal reform adına 10 ayda adım atılmadığını söyleyen Atun, Bakanlar Kurulu’nun tecrübesiz olduğunu, ekonominin nasıl yürümesi gerektiğini bilmediklerini iddia etti.



Atun, orta vadeli planın ve hükümet programının ortada olmadığını savundu.



Sektörlerde daralma yaşandığını söyleyen Atun, büyümeye açık inşaat sektörünün çerçevesinin emirnameyle daraltıldığını, yabancı yatırımcının ürkütüldüğünü öne sürdü.



Atun, sektörel desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi.



Hükümetin gelir alanını ancak maaş ödemeye ayırabileceğini dile getiren Atun, mal ve hizmet alımına doğru düzgün bir miktar ayrılamayacağını, reel sektöre ve yatırımlara pay ayrılamayacağını savundu.



Atun, bütçede gelecek yıl yüzde 5 buçukluk büyüme öngörüldüğünü ancak bunun dayanaksız olduğunu, büyümenin neyle sağlanacağının da açıklanamadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 17:12