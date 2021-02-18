Erhürman: "Bu hükümet ile işbirliği yapmayacağız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak kendi kriz merkezlerini kuracaklarına dikkat çekerek, “Bu hükümetle birlikte bir iş birliği yapmayacağımız da net” dedi.

Erhürman, hükümetin muhalefeti ve meclisi yok saydığını savunarak, sendikaların bile görüşlerinin alınmadığına dikkat çekti, “Hâlâ birlik ve beraberlikten bahsediyorlar” dedi.

Yetkili kesimlerle istişare edilmeden, Bakanlar Kurulu’nun kararlar alarak açıkladığına da değinen Erhürman, “Krallık ilan edilmiş belli ki… Ekonomik örgütlerle istişare edilmeden; ekonomik kararlar, sağlıkla ilgili örgütlerle istişare edilmeden sağlıkla ilgili kararlar alınıyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner’in her konuşmasının başında ‘hükümet kurma çalışmalarını’ anlatmasına da dikkat çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma çalışmalarında CTP’nin düzenlediği yemeği hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bir yemek düzenledik. Birlikte bir kriz hükümeti kuralım diye. Sayın Saner, katılmadı o yemeğe. O yemeğe katılmayan tek parti başkanıydı. Gerçekle bağdaşmayan birtakım senaryolar anlatıyor…”

Türkiye ile yapılan 2020 yılı mali protokolünden KKTC’ye ne kadar para geldiğini de birinin çıkıp söylemesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, çağrı yaparak, “Biri çıksın açıklasın” ifadelerini kullandı.

CTP olarak kendi kriz merkezlerini de kuracaklarına işaret eden Erhürman, “Bu hükümetle birlikte bir iş birliği yapmayacağımız da net” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilişkileri hususunda hassas olduğuna da dikkat çeken Erhürman, şunları söyledi:

“Doğru zeminde, iyi ilişkiler olması gerektiğini vurguluyorum. Doğru zemin dediğim de çok nettir. Uygulamayacağınız protokolü imzalamayacaksınız, uygulayacağınız protokolü imzalayacaksınız. Verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Bu, karşılıklı sevgi saygı içerisinde olacak.Sözlerinizi tutacaksınız; yoksa bu ülkede, egemenlikten bahsedenler, demokrasiden bahsedenler doğruyu söylemiyor demektir. Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle ortaya koyacak. Neyi doğru buluyorsak bunu yapacağız.”