Erhürman: "Görev, bir an önce Sucuoğlu'na verilmeli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak için siyasi partilerle başlattığı görüşmeleri sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti.

ERHÜRMAN

Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile hükümeti kurma konusunda genel bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, bir an önce görevin seçimden birinci parti çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verilmesini ilettiklerini söyledi.

Erhürman, ülkede ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret ederek, hükümet kurma görevinin bir an önce verilmesi ve aritmetiği belli olan hükümetin hızlı bir şekilde kurulması gerektiğini vurguladı.

CTP olarak “şu olmaz bu olmaz” demediklerini ancak aritmetiğin belli olduğunu ifade eden Erhürman, “Biz hiç bir zaman siyasi nezaket açısından önceden bir şey için ‘olmaz’ demeyiz” dedi.

Sucuoğlu’nun partilere ziyaret yapacağına da işaret eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başsavcılık’tan hukuki görüş alacağını, ancak CTP olarak görüşlerinin, hükümet kurma görevinin zaman kaybedilmeden verilmesi olduğunu söyledi.