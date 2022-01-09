Erhürman: "Güzelyurt'un yeni hastaneye kavuşması için hazırlıklar tamamlanacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinin yeni hastanelere kavuşması için gereken hazırlıklar tamamlanacak” dedi. Erhürman ve milletvekili adayları Güzelyurt’u ziyaret etti. Güzelyurt esnafı ve halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı. Adaylar, Güzelyurt Terminalinden çarşıya yapılan yürüyüş sırasında yoğun ilgiyle karşılaştı. 23 Ocak seçimlerinden sonra hükümeti CTP’nin kuracağına dikkat çeken Erhürman, büyük ortağın ise Kıbrıs Türk halkının olacağını vurguladı.