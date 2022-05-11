Erhürman, Mağusa Gençlik Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen Mağusa Gençlik Festivali’ne katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a milletvekilleri ve Mağusa ilçe yöneticileri eşlik etti.

Venedik Sarayı’nda düzenlenen ve sokak hayvanları için bağış toplanan festivalde kurulan stantları gezen Erhürman’a gençler ilgi gösterdi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen üreten gençlerin festivalde ürünlerini sergilediklerini belirten Erhürman, bu gençlere sahip çıkacaklarını kaydetti.