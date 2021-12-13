Erhürman: "Türkiye'den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamaz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamayacağını vurguladı. Türkiye’den kaynak akışının olmadığına dikkat çeken Erhürman, önümüzdeki seçimlerdeki temel meselenin ekonomi olduğuna işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ve Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti. Erhürman’a Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit ve Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu da eşlik etti.

ERHÜRMAN: SEÇİMLERİN TEMEL MESELESİ EKONOMİ

Önümüzdeki seçimlerde temel meselenin kendilerine göre ekonomi olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarına kadar geldiğini vurguladı. Erhürman, doğru müdahalenin zamanında yapılmaması durumunda uçurumdan aşağıya doğru ekonomik olarak yuvarlanılacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından, ekonominin toparlanmasının yaşamsal bir önemde olduğunun altını çizdi.

“ALDIKLARIMIZI KISTIK, VERDİKLERİMİZİ ARTIRDIK”Tufan Erhürman, 4’lü hükümet döneminde enflasyonun yüzde 29, sterlinin TL karşısındaki kazancının ise yüzde 32 olduğunu hatırlatarak, söz konusu dönemde çalışana hayat pahalılığını yüzde 34 oranında verdiklerini kaydetti. Asgari ücretteki artışın ise 15 ayda yüzde 45 olduğunu yineleyen Erhürman, “Gümrük vergilerinden, KDV’den, fiyat istikrar fonundan vazgeçmiştik. Aldıklarımızı kıstık, verdiklerimizi artırdık. Elektrikte zam yapılması gerekiyordu, yapmadık ama yükü de KIB-TEK’e bırakmadık” dedi.

“GÜÇLÜ BİR MALİYE ANCAK GÜÇLÜ BİR EKONOMİYLE OLUR”

Erhürman, “334 milyon TL tutan GKK maaşlarını tarihte ilk defa biz ödedik. 54 milyon artıyla da bütçeyi kapattık” diye konuştu. UBP hükümetleri döneminde hayat pahalılığının dondurulmaya çalışıldığına dikkat çeken Erhürman, dava açtıklarını ve bunu engellediklerini dile getirdi. “Bir hafta önce ise Meclis’e yeni bir tasarı getirdiler. Vergileri yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarma tasarısı. “Bu zihniyetin ekonomiye yaklaşımı piyasaya parayı pompalamak değil, parayı piyasadan çekmek ve Maliye’de toplamaktır” diyen Erhürman, güçlü bir maliyenin ancak güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir piyasayla olabileceğine işaret etti.

“TÜRKİYE’DEN KAYNAK AKIŞI YOK”

Türkiye’den kaynak akışının olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Protokolü imzalarken 50 kez söylememize rağmen yapmayacaklarını yazdılar, yazdıklarını da yapmadılar. Onun için de Türkiye’den para aktarımı yüzde 29’da kaldı” dedi. Sağlıktaki sıkıntıların da devam ettiğine işaret eden Erhürman, bu memlekette yapılacak çok işin olduğunu ifade etti.

“TÜKETİM BACAĞINDA ZATEN DÖVİZE GEÇİLDİ”

Tüketim bacağında zaten dövize geçildiğine dikkat çeken Erhürman, “Benim derdim gelir bacağında döviz üzerinden insanımı korumak. Bu maliyeye yük bindirecek mi? Evet ama hayat pahalılığı bindirmiyor mu zaten?” diye sordu. Erhürman, Türkiye’den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamayacağını vurgulayarak, “Türkiye ile karşılıklı sevgi saygı ekseninde yatırım için kaynak alınır” dedi.