Erhürman: "Uzun vadeli tarım politikasını birlikte oluşturmalıyız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin üreticilerle istişare yolunu tamamen kapattığını söyledi ve üreticilere “Uzun vadeli tarım politikalarımızı tüm paydaşlarla birlikte oluşturmaya başlayalım” çağrısı yaptı. Erhürman, dün Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı önünde hakkını arayan Çiftçiler Birliği’ni kabul etti. Erhürman’a görüşmede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mağusa milletvekili ve Tarım eski Bakanı Erkut Şahali ile Lefke milletvekili Salahi Şahiner de eşlik etti. Ziyarette Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği adına Başkan Hüseyin Çavuş Kelle konuşma yaptı. Habersiz bir şekilde görüşmeye geldiklerini ifade eden Kelle, kendilerini kabul eden CTP Genel Başkanı ve heyetine teşekkür etti. Erhürman da çiftçilere yönelik “CTP’nin kapısı sizlere her zaman açıktır. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” dedi ve görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERHÜRMAN: PANDEMİ BİZE ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ

Görüşmede çiftçilere yönelik konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, pandeminin tüm dünyaya üretmenin önemini gösterdiğini söyledi. CTP’nin uzun yıllardan beridir “Üreten Yok Olmaz” sloganını belirlediğini ve politikalarını da bunun üzerine inşa ettiğine değinen Erhürman, “Varoluşumuzu güvence altına almak istiyorsak bunun yolu üretimden geçer” ifadelerini kullandı. Çiftçilerin hükümetin kendileriyle istişare yolunu kapatmasından şikayet ettiğini vurgulayan Erhürman, hükümeti kimseye danışmayan, kimseyle istişare etmeyen bu tutumundan vazgeçmesi için ilk günden beridir uyarmakta olduklarını söyledi. Erhürman, 2020’nin Mart ayından beridir, bir krizin içinde olunduğunu ve bu kriz ortamından “Ben yaparım olur” zihniyetiyle çıkışın mümkün olmadığını belirtti.

“SONBAHARDA ÇOK CİDDİ EKONOMİK KRİZ KAPIDA”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması hakkında da yorumlarda bulunan Erhürman, bu konuda kendilerinin parti olarak hükümeti uyardıklarını anımsattı. Üretici kesimi ve esnafı ayakta tutacak bir protokol imzalanmazsa bu yılın sonbaharında çok ciddi ekonomik krizler yaşanabileceği konusunda uyarılar yaptıklarını anımsatan Erhürman, buna rağmen protokolün bu destekler olmadan imzalandığını ifade etti. Protokolde salgın payı olarak üreticilere 20 milyon TL ayrıldığını belirten Erhürman, bunun son derece yetersiz olduğunu kaydetti.

“TARIM POLİTİKASI ACİLEN UYGULANMALI”

Ülkede bir tarım politikasının acilen hayata geçmesi gerektiğine vurgu yapan CTP lideri Tufan Erhürman, değişecek olan hükümetlere rağmen bu politikanın değişmeden devam etmesi gerekliliğine işaret etti. Erhürman, üreten insanların önünü görmek zorunda olduklarını ve yatırımlarını da buna göre yapmaları gerektiğini söyledi. Üreticilere muhalefet olarak ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Erhürman, “Üretici hangi tür desteği istiyorsa muhalefet olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama bir yandan da bizim de bir talebimiz var. Gelin bu uzun vadeli tarım politikasını hep birlikte oluşturmaya başlayalım. Madem hükümet istişare çağrılarımızı yanıtsız bırakıyor, biz bu kesimlerle bir araya gelip bu politikayı oluşturmak istiyoruz ve bu 2021’in sonundan itibaren de önümüzü toplum olarak görmek istiyoruz. Çünkü bu memlekette varoluşumuzun anahtarıdır üretmek ve siz de bu anahtarı elinde tutanlarsınız. Bu işi ancak birlikte yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KELLE: BU YÖNETİM ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, hükümetin kendilerine karşı “Ben yaparım olur” zihniyetiyle hareket ettiğini, kendisinin görev yaptığı süre boyunca hiçbir hükümetin böyle bir anlayış benimsemediğini ve bu hükümetin bu anlayışa nereden etkilenerek sahip olduğunu sordu. Bu yönetim anlayışını kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Kelle, bu ülke yurttaşının bu kötü yönetimi hak etmediğini vurguladı. Bütçenin geçtiğimiz yıla göre 30 milyon TL artırılarak 220 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydeden Kelle, kendilerine ayrılan bütçenin de güncellenerek tüm paydaşlara dağıtılmasını talep ettiklerini belirtti. Buna karşın yaptıkları tüm ziyaretlerde hiçbir şekilde hükümet yetkilileriyle istişare edemediklerini ifade eden Kelle, hükümetin bu tavrından vazgeçmemesi halinde kendilerinin de eylem yaparak haklarını aramaya devam edeceklerini vurguladı.

“GIDA BULMAKTA ZORLANACAĞIZ”

Özellikle 2021 yılı içerisinde uygulanacak olan dengesiz tarım politikası nedeniyle gıdaya erişim noktasında yaşanacak muhtemel sıkıntılara işaret eden Kelle, bu gidişle patates, enginar, marul gibi ürünler yetişemeyeceğine dikkat çekti. Kelle, CTP’yi ziyaret etme sebeplerinin de kırsalın sorunlarının meclis kürsüsünden aktif bir şekilde ifade etme talebi olduğuna değindi.