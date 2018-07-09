EŞİNİN BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI

Lefke’de 54 yaşındaki M.R., tartıştığı eşi Rumaniiat Rııematullaeva’yı bıçakla yaraladı.



Polisin açıklamasına göre, sözkonusu kişi saat 09.45 sıralarında ikametgahı içerisinde eşini tasarrufunda bulundurduğu bıçakla boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etti.



Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Rııematullaeva, kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alındı.



M.R.’ı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor