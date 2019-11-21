Esrar kaçakçılığını ortaya çıkaran gümrük memurlarına plaket

Başbakan Ersin Tatar, Ekim ayı içerisinde KKTC gümrüğünde ele geçirilen 22 kiloluk esrarı ortaya çıkaran gümrük memurlarına teşekkür plaketi verildi.

Başbakanlıkta gerçekleşen plaket verilişi sırasında, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu ve komisyon üyeleri de hazır bulundu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Amcaoğlu, yaptığı konuşmada, memurların önemli bir tespitte bulunarak tehlike boyutu yüksek bir olayı aydınlattıklarının altını çizerek, UMK çalışmalarına da katkı yaptıklarını anlattı.

Amcaoğlu, söz konusu üç gümrük memurunun bundan sonraki görevlerini ifa ederken aynı hassasiyeti göstereceklerine yönelik inancını da belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, daha önce telefon, sigara kaçakçılığı ve başka olaylarla kaçakçılığın gündeme geldiği Kıbrıs’ta günümüzde uyuşturucu kaçakçılığının ön sıralarda yer aldığını anlatarak, polis ekipleri, sahil güvenlik ve gümrük çalışanlarının iş birliğiyle, disiplin anlayışıyla bu tür tespitleri maksimize etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Tatar, başarı gösteren personeli kutlayarak, gümrük çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına Maliye Bakanlığı’yla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gümrük çalışanları Erman Efe, Türkay İlkman ve Enver Evren Özatınç’a UMK’nın hazırladığı plaketler takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Personele ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından para ödülü de verileceği açıklandı.