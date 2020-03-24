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Evde yapılabilecek egzersizleri paylaştı

Ülkemizin en başarılı dans eğitmenlerinden , Ministry Of Dance Okulu sahibi Bilgen Arık, evde tuvalet kağıdını kullanarak yaptığı egzersizleri paylaştı.

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