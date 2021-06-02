Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Pazartesi günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı eylemi sürdüren ve trafik akışını kapatan birliğin Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın TAK muhabirine verdiği bilgiye göre, eyleme bugün daha fazla araç katılım gösterecek.



Naimoğulları, “Eylem devam ediyor. Sorunlarımız çözülmez ve taleplerimiz yerine getirilmezse eylem şeklimiz sertleşecek, değişik eylem çeşitleri olacak. Şu anda Meclis önündeyiz, eyleme bugün gelecek araçlar var. Hükümet yetkilileri bugün görüşeceğimizi söyledi ancak tekrar görüşmedik, bugün aranırız herhalde” diye konuştu.Mustafa Naimoğulları, eylem kararını aldıkları gün yaptığı açıklamada, hükümetin, üreticiye süt bedelinin yarısını öderken, süt imalatçılarına ödeme yaptığını, üreticinin 60 günlük süt bedeli alacağı bulunduğunu, çek yasağına girdiklerini ve bu durumun 50 bin kişiyi olumsuz etkilediğini belirtmişti.Naimoğulları, alınan ürünün yarısının bedelinin ödendiğini, kendilerinin 60 günlük alacağı, imalatçıların ise 75 günlük vereceği bulunduğunu da dile getirmişti.