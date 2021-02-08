Fuar alanında ücretsiz PCR testler devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplerce Lefkoşa Fuar Alanı’nda ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.

Saat 12.00 itibarıyla 406 test yapıldı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğunluğun ardından bugünkü testlerde saat 11.00 itibarıyla yoğunluk olmadığı ve test yaptırmaya gelenlerin kurallara uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan testlere birçok meslek gruplarının yanı sıra özellikle bugün polislerin ilgi gösterdiği de gözlemlendi.

Bakanlık marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini duyurmuştu.

Testler Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 11.00-16.00, Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.