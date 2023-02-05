ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 5 Şubat 2023
Kıbrıs
05 Şubat 2023 Pazar 04:43
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023, 05:49
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Buse'den Fransa'da altın madalya
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolundaki kazada araç takla attı
Kıbrıs
Tatar: "Altı çizilen Kıbrıs Türk Devleti vurgusu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet vurgusunun ta kendisidir"
Kıbrıs
Tatar’dan Kanser Günü mesajı…
Kıbrıs
En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü
Kıbrıs
Bir gecede 4 kaza… Sürücülerin 5’i alkollü
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci Bahar Programı için Girne Belediyesi’ne...
Mehmet Akif Caddesindeki kazada yaralanan olmadı
Akaryakıt izinleri 28 Şubat’a kadar gecikme faizsiz...
İzcan: “BKP kurucusu ve MYK üyesi Yaşar ustayı...
Girne Belediyesi yedi farklı kurs açıyor
Facebook
Twitter
8.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Buse'den Fransa'da altın madalya
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE