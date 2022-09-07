ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 7 Eylül 2022
Kıbrıs
07 Eylül 2022 Çarşamba 04:45
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 05:47
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Ataoğlu: “Her alanda reform şart”
Kıbrıs
Personel sorunu çözüldü, Ehliyet Birimi'ndeki grev kaldırıldı
Kıbrıs
Akaryakıta zam yapıldı
Kıbrıs
Yeşil: “Tarife üzerinde ücret belirlenmesi halinde işlem başlatılacak”
Kıbrıs
Komite, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü...
İzcan’dan Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya eleştiri
Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri...
Üreten Gençler Buluşması 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden okul çantası desteği
Facebook
Twitter
8.4B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE