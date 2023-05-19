Genç GİKAD kuruldu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Gençlere Uçmaları için Kanatlar, Kök Salmaları için Sebepler Veriyoruz” sloganı ile Genç GİKAD’ın kurulduğunu duyurdu.
GİKAD’dan yapılan açıklamada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şükran ve minnetle anılırken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Açıklamada, GİKAD üyelerinin bu oluşumda, tecrübeleri ile genç kızların geleceğinin şekillenmesine mentörlük yapacağı, projelerinde gençler ile çalışarak onların GİKAD’ın vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda takım ruhu ile yetişmelerini sağlayacağı belirtildi.
“GİKAD gençlerimize, gençlerimiz de GİKAD’a sahip çıkacaktır” ifasine yer verilen açıklamada, Genç GİKAD’ın ülkeye hayırlı olması temenni edildi.