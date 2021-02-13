Gıda ve temizlik malzemesi yardımı başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapanma ile birlikte ihtiyaçlı duruma düşenlere gıda desteği sağlanması için çalışma başlattı.

Gıda desteğinden faydalanabilmek için, csgb.gov.ct.tr internet sitesi üzerinden, tahsis edilen numara veya muhtarlar aracılığıyla başvuruda bulunmak gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın pandemiden en çok etkilenen sosyal risk gruplarını tespit etmek ve bu gruplara gıda ve temizlik malzeme yardımında bulunmak için çalışma başlattığını kaydetti.

BAŞVURU

Çağman, Bakanlığın, pandemi dolayısı ile yakın zamanda işini kaybeden ve/veya kayıtsız duruma düşen işçiler; pandemi dolayısı ile ekonomik sıkıntı yaşayan, tek ebeveyn olarak yaşayan çocuklu aileler; bakım hizmetlerinden yararlanamayan yaşlıların ve engelli bireyler, herhangi bir yerden geliri olmayan kadınlar, LGBT bireyler ve yabancı öğrencilerin tespiti için başvuru ve kayıt sistemi geliştirdiğini kaydetti.

Başvuruların 19 Şubat’a kadar www.csgb.gov.ct.tr adresi üzerinden, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gıda yardımları için tahsis edilen 0539 103 22 67, 0539 103 22 68, 0539 103 22 70,

0539 103 22 71 ve 0539 103 22 73 telefon numaraları aracılığıyla veya muhtarlıklar aracılığıyla yapılabileceğini söyleyen Çağman, gıda ve temizlik ürünleri içeren paketlerin ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde dağıtılabilmesi için Kızılay, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve birlikler, sendikalar ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ BAĞIŞI KABUL EDİLECEK

Söz konusu paketlere girecek ürünlerin temini için dışarıdan bağış da kabul edileceğini ifade eden Çağman, paketlere girecek ürünlerin toplanması, hazırlanması ve depolanmasından Sosyal Hizmetler Daire'sinin sorumlu olacağı, katkıda bulunmak isteyen kurum veya kuruluşların 0539 103 22 65 numaralı telefondan irtibata geçmesi gerektiğini belirtti. Nakdi yardım kabul edilmeyeceğini belirten Çağman, yapılan yardımların Bakanlığımızın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını kaydetti.

Paketlerin başvuruda bulunan kişilerin gerçekten ihtiyaçlı olup olmadıklarının Bakanlık tarafından kayıt sistemi ve kurumlar arası network aracılığı ile teyit edildikten sonra dağıtılacağını belirten Çağman, başvuru yapan kişilerin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılmayacağını söyledi.

Ürünlerin depolanması ve paketlerin hazırlanmasının geçici olarak Engelsiz Yaşam Evi binasının kullanılacağını ifade eden Çağman, Pakete girecek olan ürünlerin dayanıklı tüketim malzemesi olacağını kaydetti.

Çağman, çalışmanın tasarlanmasına katkı koyan CTP milletvekili Doğuş Derya'ya, TDP milletvekili Zeki Çeler'e, HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na, Kızılay Başkanı Sezai Sezen'e, paketlerin yerlerine ulaştırılması için lojistik destek verme sorumluluğunu üstlenen belediyelere ve muhtarlara, bağış ve yardımda bulunmak için gönüllü olan iş insanlarına, işbirliği için hazır olduklarını belirten odalara ve birliklere teşekkür etti.



EV İÇİ ŞİDDET OLAYLARI ARTIŞTA

Ev içi şiddete de değinan Çağman, “Kapanma süreçlerinde ev içi şiddet olaylarının arttığı bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl yaşamak zorunda kaldığımız kapanma sürecinde de ev içi şiddet vakalarında artış görüldüğü çeşitli sivil toplum örgütlerince ifade edilmiştir. Ev içi şiddete maruz kalan kadınların ALO 183 veya ALO 155 hatlarını arayarak bize veya Polis Teşkilatı'na ulaşmalarını, Bakanlığımızın bu bağlamda 7/24 hizmete hazır olduğunu söylemek isterim” dedi.