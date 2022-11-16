Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık çalışmaları kapsamında 3 eğitim düzenleyecek

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık çalışmaları kapsamında 3 eğitim düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle organize edilen eğitimler Kasım ayı içerisinde yapılacak.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’te,” Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Üyesi Doç. Dr. İpek Danju’nun konuşmacı olacağı, “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” düzenleniyor.

Program çerçevesinde, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, 24 Kasım Perşembe günü saat 15: 00’te Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Uzm. Psikolog Bleda Tilki‘nin konuşmacı olacağı, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Karşı Şiddet” konulu seminer yapılacak.

Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğinde, LGBTİ+, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği konularında farkındalığı arttırmak amacıyla ise 30 Kasım Çarşamba günü Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası) “Toplumsal Cinsiyet: Mitler ve Gerçekler” konulu tematik tartışma etkinliği yapılacak.

“Şiddet ve eşitsizlikle birlikte mücadele etmeliyiz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nde 2014 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadın, çocuk ve engelli bireylere yönelik ve “Yerel Eşitlik” prensibiyle bazı çalışmalara ağırlık verildiğini ve 2018 yılında Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin hizmete açtıklarını söyledi.

Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2022- 2024 dönemi Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin Başkanlığı’na getirildiğini ve 5 Ağustos tarihinde Girne Grand Pasha Hotel’de bu konuda panel ve yuvarlak masa toplantısı yapıldığını anımsattı.

Bu toplantı ardından Girne Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Ofisi’nin kurulduğunu, uygulamaya konulması planlanan Yerel Eşitlik Eylem Kılavuzu’nun hazırlıklarının sürdüğünü belirten Güngördü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık anketi hazırlanarak çalışmaların hızlandığını dile getirdi. Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumsallaştırmak istediklerini de kaydetti.

Her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldırmak için hep birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan Güngördü, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici politikaların şart olduğunu söyledi.

Güngördü, Belediyenin çeşitli ortaklıklarla gerçekleştireceği farkındalık ve eğitim çalışmalarına herkesi davet etti.