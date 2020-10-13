Girne'de araç yayaya çarptı...Yaya yoğun bakımda...

Polis, bugün saat 12:15 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Ahmet Evli (E-57), yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Sıdıka Keleş'e çarptığını belirtti.

Açıklamada kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş'in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teshisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 13:52