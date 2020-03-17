Girne'de önlemler devam ediyor

Girne Belediyesi, Kovid-19 olarak da tanımlanan koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde yoğun bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yazılı açıklamasında, bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi için halkın ve hizmeti zaruri olarak devam etmek durumunda olan kurumların iş birliğinin esas olduğunu vurguladı.

Güngördü, “Ülkemiz genelini etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir” dedi.

Girne Belediyesi, kamusal alanlarda dezenfektan uygulama çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, özellikle Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan kamyonlar, araçlar ve muhaceret binasının giriş kısımlarının belli aralıklarla dezenfektan ilaçlarla dezenfekte edildiğini kaydetti.

Bunun yanında çarşı içinde bankamatikler, halka açık olan tuvaletlerin de rutin dezenfeksiyon programı içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte kısıtlı şekilde hizmet vermekte olan Girne Belediye hizmet binamızın da dezenfeksiyonu sağlanmakta ve kontrollü şekilde sosyal mesafe sınırı konulacak şekilde yönlendirme yapılmaktadır.

Hizmet akışı devam eden Polis Genel Müdürlüğü ve Kaymakamlık gibi kamu binalarının dezenfeksiyonu da sağlanmaktadır.

“BİREYLER KİŞİSEL HİJYENİNE ÖNEM GÖSTERMELİ”

Yapılan dezenfeksiyon uygulamasının; anlık bir uygulama olduğu için uzun süre koruyucu olmadığını; insan akışı oldukça steril şekilde kalmayacağının bilinmesi ve bireylerin kişisel hijyenine önem göstermeleri çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bireyler arasındaki sosyal mesafenin en az 1 metreye sınırlandırılması, elleri yıkamadan yüze, buruna ve gözlere temasından sakınılması gerekmektedir. Ellerin hijyenini sağlamak için, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayarak bu imkan yoksa da el dezenfektanları uygulayarak önem alınmalıdır.

“İŞLETMELER KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALIDIRLAR”

Kamusal alanlardaki hijyen önlemleri tarafımızdan alınırken; kent genelinde hizmeti devam eden kurumsal alanlarda da işletmeler kendi önlemlerini almalıdırlar:

Kurumsal yerlerde, zemin dahil olmak üzere, insanların temas ettiği kapı kolları, sandalye kenarları, tezgah üzerleri vb genel yüzeylerin temizliği ve hijyeni özenle yerine getirilmelidir.

Yüzeylerin hijyenini sağlamada; klor bazlı (çamaşır suyu, domestos vb gibi) veya antiseptik özellikli ( detol, sanitol vb gibi) kimyasal ilaçlar kullanılmalıdır. Kapalı ortamların düzenli havalandırılması sağlanmalıdır.

El hijyeni için minimum %70 içeriğindeki alkol bazlı dezenfektanlar veya antiseptik özellikteki solusyonlar kullanılmalıdır.”