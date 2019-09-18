Girne'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan basın bülteninde, Girne’de K.Y.(E-47)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. K.Y tutuklandı.

TASARRUFUNDA KİLSE ÇANI BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, Ziyamet’te polis tarafından 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak aranmakta olan M.B.(E-68) tespit edilerek tutuklandı.

Konular ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.