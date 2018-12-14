Girne'de Uyuşturucudan 4 tutuklu

Polisin Girne’de düzenlediği operasyonda 3 kişinin bulunduğu bir araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.



Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne Bahriyeliler Sokak’ta dün saat 16.00 sıralarındaki operasyonunda, bir araç içerisinde şüpheli görülen K.E.(E-32), İ. D.(E-32) ve B.Y.’nin (E-22) tasarruflarında, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 ucu yanık sigara ayrıca K.E.’nin (E-32) üzerinde yapılan aramada da yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Arabadaki 3 kişi yanında olayla bağlantısı bulunduğuna inanılan O.Ç (E-26) tutuklandı