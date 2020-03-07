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Girne Yeni Liman Çemberi yarın trafiğe kapatılacak

Girne Yeni Liman Çemberi yarın trafiğe kapatılacak
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Girne Yeni Liman Çemberi'nde yapılan  asfalt kazı çalışmasının ardından  8 Mart Pazar günü, sabah saat 08:00 ile 16:00 arası asfalt serim işleri yapılacak. 
Belediye’den yapılan açıklamada, yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, Yeni Liman Çemberi  araç trafiğine kapalı olacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları  istendi.
 

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