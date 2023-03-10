Girne’de aniden rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı

Girne’de dün gece 22.00 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanan İzzeddin Durmuş (E-43) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

-Girne’de cep telefonu mağazasından hırsızlık yapan iki şahıs tutuklandı…

Girne’de dün 16.30 sıralarında telefon satışı yapan bir mağazaya müşteri olarak giden U.D (E-21) ve Ö.V (E-20) mağazada satışa sunulan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.