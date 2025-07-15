Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin Türk milletinin göğsüne çarpıp geri döndüğünü belirterek, bu tarihin milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, 15 Temmuz’da sokaklara çıkan milyonların sadece demokrasiyi savunmadığı, aynı zamanda millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

FETÖ’nün halkın iman dolu yüreği ve cesareti karşısında bozguna uğradığını anlatan Öztürkler, “Demokrasi zaferi, tanklara karşı yürekle direnmenin, uçaklara karşı sarsılmaz duruşun, vatan uğruna can vermekten çekinmeyen kahramanların eseridir. Türk milleti, hiçbir yapı ya da topluluk değil, adeta bir yürek gibi atan, ortak değerlerle birleşen bir bütündür. 15 Temmuz'da sergilenen duruş, bir halkın bayrağına, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkma azminin timsalidir. Bu asil mücadele, tarihimizin en karanlık gecesini en aydınlık sabaha çevirmiştir.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün toplumsal hafızanın canlı tutulduğu, şehitlere olan minnetin tazelendiği, gazilere duyulan saygının pekiştiği ve demokrasiye olan bağlılığın tescil edildiği bir gün olduğunu aktaran Öztürkler, şöyle devam etti:

“O gece sadece Türkiye değil, gönülleri Türkiye ile atan soydaşlar da ayaktaydı. Kıbrıs Türk Halkı, KKTC sokaklarında bayrağıyla ve kararlılığıyla anavatanın yanında oldu. Milli iradenin yanında saf tutan KKTC halkı, aynı kaderi ve aynı idealleri paylaşmanın simgesi oldu.

15 Temmuz, sadece bir ülkenin direnişi değil, Türk milletinin her ferdiyle ve her köşesiyle ortaya koyduğu, ortak ruhun ve inancın zaferidir. Bu kutsal mücadele, gelecek nesillere aktarılacak bir destandır. O gece şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”