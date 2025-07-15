Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’de FETÖ darbe girişimi ile Yunanistan’ın desteklediği 1974 Kıbrıs darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP Genel Merkez’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin iradesine karşı yapılan hain FETÖ darbe girişimi ile 1974’te Yunanistan destekli EOKA-B örgütünün Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin aynı güne denk geldiğini belirtti.

Hasipoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi vatan için can verildiğini ancak bayrağın yere düşmediğini ve milletin iradesinin galip geldiğini anlatarak, “Darbeler halkları susturmak, ülkeleri zayıflatmak ve bağımsızlığı yok etmek ister. Fakat bizler, geçmişten aldığımız derslerle biliyoruz ki; millet iradesi söz konusu olduğunda hiçbir güç başarılı olamaz.” dedi.

1974 yılında ise Yunanistan destekli EOKA-B örgütünün 15 Temmuz günü Kıbrıs’ta anayasal düzeni yıkarak darbe yaptığını hatırlatan Hasipoğlu, “Amaç Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktı. Ama unuttukları bir şey vardı.Kıbrıs Türkü yalnız değildi. Anavatan Türkiye, 20 Temmuz’da “Barış Harekatı”yla devreye girdi, bir halkı soykırımdan kurtarmıştır. Gerek 15 Temmuz 2016 gecesi kalkışmaya karşı durarak, , gerekse de Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını siper eden gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.