Sağlık Bakanlığı tarafından, Girne Belediyesi’nin desteği ile Girne’de bin 500’e yakın PCR testi yapıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, toplum açısından da önemli bir nokta olan test sayısını artırma çalışmalarına büyük bir hizmet verdiklerini kaydetti.
Güngördü, özellikle hafta başı açılacak olan işletmelerden dolayı, herkesin daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, maske mesafe ve hijyen kurallarına tüm vatandaşların özen göstermesi gerektiğini vurguladı.