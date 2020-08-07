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Gönyeli çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki bölgede çalışmalar pazartesi başlıyor

Gönyeli çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki bölgede çalışmalar pazartesi başlıyor
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 Lefkoşa Girne Anayolu’nun Gönyeli Çemberi ile  Boğazköy kavşağı arasında kalan bölümünde beton otokorkuluk, kutu menfez yapımı ve yamalama çalışmaları 10 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  söz konusu çalışmalar çerçevesinde yolun orta refüjüne 17 bin 500 metre beton otokorkuluk, 3m X 1.5m ebatlarında iki gözlü kutu menfez, yolun deforme olan kısımlarında bakım onarım ve drenaj işleri yapılacak.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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