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Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşların çekleri ile ilgili açıklama

Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşların çekleri ile ilgili açıklama
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Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşların çekleri ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirilmiştir. Bu gün yapılan çalışmalar ve planlama doğrultusunda;

* Lefkoşa ilçe sınırları içindeki tüm adreslere tevziat yapılmıştır. Bağlı köylerin çekleri pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubemizden saat 10:00 - 12:00 arasında taşıyıcı acentelerimize teslim edilecektir.

*Güzelyurt ve Lefke ilçeleri tüm ilçe sınırları içerisinde, çekler dağıtılmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentelerine teslim edilmiştir.

*Girne Merkez Şubesi çeklerinin tümünü ilçe sınırları içerisinde tevziatını yapmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentelerine teslim edilmiştir. (Not: Lapta köyü çekleri pazartesi günü dağıtılacaktır)

*Mağusa ve İskele ilçeleri Merkez Şubelerine çekler ulaşmıştır, dağıtımları ise pazartesi günü yapılacaktır.

Bu süreçte gerekli çalışmayı titizlikle gerçekleştiren tüm Posta Dairesi amir ve çalışanlarına teşekkür ederim."

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