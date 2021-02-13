Güneyden 2 bin doz aşı bekleniyor

Güneyden 2 bin doz aşı bekleniyor
banner32

banner69
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Güney Kıbrıs’tan Oxford/AstraZeneca aşısı gelmesinin beklendiğini açıkladı. 
Soydan, iki bin doz AstraZeneca aşısının gelecek hafta ülkeye gelebileceğini, temaslarının sürdüğünü belirtti. 

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlk bayraktar Rıza Vuruşkan'ın ölüm yıldönümü
İlk bayraktar Rıza Vuruşkan'ın ölüm yıldönümü
  1. Kıbrıs
﻿