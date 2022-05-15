Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Güven Park’ta piknik düzenledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Komutanlık, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinlikler düzenlenen Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı artırmak maksadı ile bünyesinde bulunan Güven Park Piknik Alanı’nı “engelsizleştirdi.”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güven Park Piknik Alanı’nda, personel ve aileleri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC genelindeki engelli derneklerinden misafirlerin katılımıyla “Covid-19 pandemisinin son bulduğu şu günlerde” moral vermek amacıyla Bando Konseri eşliğinde piknik faaliyeti icra etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, elindeki bütün yetenek ve imkanları ile KKTC’deki sosyal sorumluluk projelerinde halkıyla birlikte olmaya devam edeceğini de vurguladı.