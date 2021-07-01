Güzelyurt - Lefke Anayolu'nda kaza

Bugün saat 20.45 sıralarında Güneşköy'de eski Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde 37 yaşındaki Serkan Özdemir yönetimindeki JZ 945 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun sağında bulunan narenciye bahçesindeki ağaca çarptı. Arından çarpmanın etkisi ile savrularak tekrar ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde yola çıkan sürücü, karşı istikametten gelmekte olan Mehmet İlker Refiker yönetimindeki SF 236 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Serkan Özdemir yönetimindeki araç çarpışmanın etkisi ile tavanı üzerinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan JZ 945 plakalı araç sürücüsü Serkan Özdemir'in tedavisi halen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.