Güzelyurt'ta tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta, Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yer alan Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı anma töreni, saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.



Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Mehmet İpek ve Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Birce Taşkol günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparak, Çanakkale Zaferi’nin tarihsel sürecini anlattı.Törende, ayrıca, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Görkem Pınar “Bir Yolcuya” adlı şiiri okudu.