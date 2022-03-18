Güzelyurt'ta tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta, Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yer alan Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı anma töreni, saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende, ayrıca, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Görkem Pınar “Bir Yolcuya” adlı şiiri okudu.