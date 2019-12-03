Hak Sen'den Engelliler günü mesajı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engelli sorunlarının çözümünde köklü yasa değişikliğine; yasaların uygulanmasında da devlete büyük iş düştüğünü ifade etti.

HAKSEN Engelliler Komite Başkanı Murat Göçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, bugünün, engelli haklarının, engellilerin sorunlarının, sosyal ve kentsel yaşamda erişebilirliğin, engellinin yaşam kalitesini artırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılması gerekenlerin muhasebesinin yapılacağı gün olduğunu kaydetti.

Göçer, ülkedeki engelli sorunlarının yıllardır bilinen aynı sorunlar olduğunu vurgulayarak, bunların çözülmesi için engelli yasasının köklü bir değişikliğe ve değişiklikten daha önemlisi bu yasanın uygulanması noktasında devlete çok büyük iş düştüğünü ifade etti.

Murat Göçer açıklamasında “Hem çalışan, hem de çalışmayan engelli bireylerin uğradığı eşitsizlik zaten zor olan engelli bireylerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor onun için herhangi bir aralıkta değil yılın 365 gününü engelli olarak geçirenleri anlamak noktasında biraz empati ve hoşgörü bu sorunları çözme noktasında başarıya götürecektir” ifadelerini kullandı.