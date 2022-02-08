Halil Falyalı'ya silahlı saldırı

İş insanı Halil Falyalı, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı'nın ağır şekilde yaralandı.

Halil Falyalı'nın sırasıyla Girne Akçiçek Hastanesi, sonrasında Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve ardından YDÜ Hastanesine sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polisin olay yerinden kaçan PM648 plakalı Nissan Note marka bir aracı aradığı iddia ediliyor.

Ercan Havalimanına giden yollarda ve Havalimanı çıkışında polisin sıkı denetim yaptığı belirtiliyor.

Kurulan pusuda Kalaşnikof marka silahın kullanıldığı ve Falyalı'nın aracından inmeye çalışırken çok sayıda kurşunun hedefi olduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Türkiye'li gazeteci Erk Acarer, Twitter'den yaptığı paylaşımda saldırının detayları ile ilgili bir iddia ortaya koydu.

Acarer şunları paylaştı:

"Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!"

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 22:14