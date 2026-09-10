Üstel: "Sosyal konut projeleri için online başvurular cuma günü başlayacak"
Üstel: "Sosyal konut projeleri için online başvurular cuma günü başlayacak"
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