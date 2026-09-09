Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize açıklarında denize acil iniş yapan Fransız tescilli WT9 tipi uçağa ilişkin son durumu paylaşarak, ekiplerin saat 13.04'te pilot ve yolcuya ulaştıklarını bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, bugün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR (görerek uçuş kuralları) uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldiği aktarıldı.

Uçağın, Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik ekiplerimiz saat 13.04'te kendilerine ulaşmış ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale ve koordinasyon çalışmaları sürmektedir. Pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."