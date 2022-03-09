Hasipoğlu,‘’ GİKAD Yanınızda’’ Projesi hakkında bilgi aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, dernek tarafından hayata geçirilen ‘’ GİKAD Yanınızda’’ Projesi hakkında bilgi aldı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Bakan Hasipoğlu’na, 1’inci yaşını kutlayan GİKAD’ın, Kuruluş amaçları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Kadınların , ekonomi , bilim , siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına imkan tanımak amacıyla , “Sözümüzün Kadınıyız”sloganıyla derneğin faaliyete başladığını ifade eden Kavuklu, GİKAD Akademi ve Gİ-KA Koop ile, kadınları çeşitli alanlarda eğiterek, üretime teşvik ederek ayrıca ürettiklerini ekonomiye kazandırarak , kadını ve toplumun güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

GİKAD’ın 1’inci kuruluş yıldönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesini hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kavuklu, Halil Onalt tarafından derneğe sağlanan tırın, Kuzey Kıbrıs’ın tüm yerleşim birimlerini gezerek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı koyacağını vurguladı.

Kavuklu, projeyle, kadın ve sağlık, kadın ve eğitim, kadın ve evlilik yaşantısı, kadın ve çocuk yetiştirme, kadın ve çocuk sağlığı, kadın ve hukuk, kadın ve ev içi şiddet ve şiddetten korunma yolları, kadın ve boşanma, kadın ve üretim, kadın ve ev ekonomisi gibi konularda, GİKAD üyeleri ve protokol imzalanan üniversitelerin öğretim görevlileri tarafından çeşitli destek ve eğitimler verileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu kadın emeğinin ve kadın girişimciliğinin çalışma hayatında önemine işaret ederek kadın girişimcilerin hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Güçlü kadının güçlü aile ve güçlü halk anlamına geldiğini belirten Hasipoğlu

Kıbrıs Türk Halkı’nın bugünlere gelmesinin Kıbrıs Türk kadınının eseri olduğunu ifade etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu, kadınların emeğinin değerinin yalnızca bir gün değil 365 gün boyunca farkında olunması gerektiğini dile getiren Hasioğlu, kadın ve erkek istihdam oranları arasında bir uçurum olduğuna dikkat çekti.

‘’GİKAD Yanınızda’’ Projesi’nin hizmeti kadınların ayağına götüren yaratıcı ve anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu önemle vurgulayan Hasipoğlu: ‘’Bakanlığımızın verdiği destekler konusunda KKTC’nin tüm yerleşim yerlerine, bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşarak sesimiz, kulağımız olmanızı istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete girmesi için kararlılıkla çalışacağını da sözlerine ekleyen Hasipoğlu, GİKAD Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.