"Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin"

"Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin"
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 Süt    Ürünleri   İmalatçıları Birliği (SÜİB), sektörün, günlük  dağıtım  ve  sıcak  satış  yapan   bir  sektör  olarak   devam  etmesi gerektiğini kaydederek, kendileri için ayrılan dağıtım saatlerini eleştirdi.  

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SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, açıklamasında, kendilerinden istenilen kurallara uyacaklarını ancak saat 17:00’den sabah 08:00’e kadar dağıtımın çalışanlarını  “her  türlü    olumsuzluğa  karşı  korumasız bırakacağını savundu. 

Marketçilerin de söz konusu saatlerden dolayı büyük  bir  sıkıntı yaşayacaklarını kaydeden Başlar, şöyle dedi: “Bu  sebepten  dolayı rantabl çalışabilmemiz mümkün   olmadığı  gibi  gece  vakti   doğabilecek  olumsuzlukların  sorumlusu  kim olacaktır.   Sütler   ne   olacak   Bizler   Bu  kötü   günleri  yaşarken   Sütlerin   kesinlikle  dökülmesini  istemeyiz . Bizden   istenen   her  kurala   bir  tamam   uyacağımızı  bildiririz. En  erken  zamanda   Hatalı   saat   uygulamasından  vazgeçilmesini   öneririz.”

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