"Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), sektörün, günlük dağıtım ve sıcak satış yapan bir sektör olarak devam etmesi gerektiğini kaydederek, kendileri için ayrılan dağıtım saatlerini eleştirdi.

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, açıklamasında, kendilerinden istenilen kurallara uyacaklarını ancak saat 17:00’den sabah 08:00’e kadar dağıtımın çalışanlarını “her türlü olumsuzluğa karşı korumasız bırakacağını savundu.

Marketçilerin de söz konusu saatlerden dolayı büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını kaydeden Başlar, şöyle dedi: “Bu sebepten dolayı rantabl çalışabilmemiz mümkün olmadığı gibi gece vakti doğabilecek olumsuzlukların sorumlusu kim olacaktır. Sütler ne olacak Bizler Bu kötü günleri yaşarken Sütlerin kesinlikle dökülmesini istemeyiz . Bizden istenen her kurala bir tamam uyacağımızı bildiririz. En erken zamanda Hatalı saat uygulamasından vazgeçilmesini öneririz.”