“Hava trafik kontrol merkezi kapatılmak veya türkiye’ye devredilmek zorunda kalacak”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne personel alınması gerektiğini belirterek, eksiklik giderilmezse merkezin kapatılma veya Türkiye’ye devredilme riski bulunduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Kapısız, “Çok yakında, Doğu Akdeniz hava trafiğinin nerdeyse tamamını başarı ile yöneten bir Hava Trafik Kontrol Merkezi, beceriksizlikten ve vizyonsuzluktan dolayı kapatılmak veya Türkiye’ye devredilmek zorunda kalacaktır. Nedeni ise UBP-HP hükümetinin yaptığımız uyarıları dikkate almamasıdır.” ifadelerini kullandı.

Eğitimli personel sayısının her geçen gün hızla azaldığına işaret eden Kapısız, icra edilen mesleğin riskine karşılık ödenen ücretin denk olmamasının personel kaybı yaşanmasına yol açtığını belirtti.

“TAM RANDIMANLI OLARAK VARDİYA EKİPLERİNİ ÇALIŞTIRACAK PERSONEL SAYISI YOK”

Kapısız, “Bu durum gerek personelin diğer meslek gruplarına kaçmasına, gerekse adayların açılan münhallere ilgi duymamasına sebep olmaktadır. Sorunun çözümü için defalarca öneriler sunmamıza rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Hal böyle olunca personel sayısı kritiğe girmiş ve şu an hava trafiğinin normale dönmesi ile birlikte tam randımanlı olarak vardiya ekiplerini çalıştıracak personel sayısı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Mevcut personel eksikliği ile tekrardan eski sisteme dönmek demek yeniden kontrolörlerin dinlenmeye imkan bulmadan yorgun olarak göreve çağrılmaları demektir.” diyen Kapısız, personelin günlerce ek çalıştırılmasının hava araçlarının güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

“YENİ PERSONEL ALINMALI. AKSİ HALDE YENİ BİR KTHY VAKASI…”

Bir an önce gerekli düzenlemeler yapılarak yeni personel alınması ve hava trafiği aksamadan sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Kapısız, “Aksi halde yeni bir KTHY vakası bu hükümetin alnına yazılacaktır.” ifadesini kullandı.