Hukuk Dairesi bütçesine onay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesinin görüşülüp oylanmasıyla devam ediyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı çerçevesinde Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için öngörülen 23 Milyon 354 Bin 700 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.