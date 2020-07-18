“Hükümet yetkilileri maske takmıyor... Maske zorunluluğunu iptal edin o zaman”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hükümet yetkilillerine tepki gösterdi.

Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

KKTC Bakanlar Kurulu halen yürürlükte olan “maske takma zorunluluğu” kararını da iptal etsin bence. Çünkü Sağlık Bakanımız dahil hükümet yetkilileri kendileri maske takmıyor, onların örnek olması gereken toplum da haliyle takmıyor.

Pozitif vakalar çıkınca bakarız bir çaresine... Şimdilik eğlenceye devam.

Ama sonra kimse çıkıp endişeliyim falan demesin lütfen.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 17:35