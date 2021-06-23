Hükümete ekonomiye odaklanma çağrısı

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), hükümete, ülkede yaşanan sıkıntıları çözme ve ekonomiye odaklanma çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, “Siyasetçinin görevi, toplumların refahını sağlamak, stratejiler geliştirmek, ekonominin önünü açmak ve problemlere akılcı çözümler bulmaktır. KKTC’deki siyaset artık o kadar yozlaşmış, o kadar çıkar dengeleri üzerine kurulmuştur ki, hangi taşı kaldırdığınızda altından kimin çıkacağı belli değildir. Bir seçim kavgası, bir iktidar kavgası, bir koltuk kavgasıdır bitmek bilmedi.” denildi.

Halkın alım gücünün düştüğü, zamların daha da sıkıntı yarattığı, yasaların Meclis’ten geçmediği, nüfusun sayılamadığı bu nedenle planlama yapılamadığı belirtilen açıklamada, kamu verimsizliği, aşı planı, turizm, yükseköğrenim, artışı durmak bilmeyen dövizin yarattığı pahalılık, üretimi bile olmayan ürünlerden dolayı ithal kalemlerden alınan fonlar gibi sorunlar yaşandığı savunuldu.

Açıklamada, “Ancak en önemlisi her şeyin merkezinde olması gereken vatandaşınıza, insanınıza, hayat kalitesine, adalete, hukuka, her şeyin özünde vereceğiniz hizmetin kalitesine odaklanın! Yapamayacaksanız da hemen şimdi bırakın ve gidin” ifadeleri kullanıldı.